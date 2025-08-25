El Govern aprovarà aquest dimarts un decret per donar a l'ATC plena autonomia en matèria de personal

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern aprovarà aquest dimarts, en el primer Consell Executiu després de les vacances d'estiu, un decret llei per modificar el règim jurídic de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per adaptar-ho als nous requeriments derivats del desplegament de la hisenda catalana, dotant-la de plena autonomia en matèria de personal.
Aquest decret, arran d'un acord polític entre el Govern i ERC, pretén reforçar l'ATC perquè en el futur pugui recaptar tots els impostos que es generin a Catalunya, com ja va informar la Conselleria d'Economia i Finances a finals de juliol en un comunicat.
L'objectiu és que l'ATC tingui les eines jurídiques i organitzatives necessàries per exercir de forma "eficaç i eficient" les noves competències que tindrà.
Entre les novetats estan l'establiment del contracte programa com a instrument de gobernança i la creació de nous cossos tributaris amb perfils professionals ajustats "a les necessitats reals de l'agència".
CONTRACTO PROGRAMA
El contracte programa haurà d'establir les línies estratègiques, els objectius, els indicadors de seguiment, els recursos financers assignats i les activitats a desenvolupar per l'ATC.
A més, es crearan dos cossos tributaris: el Cos d'Agents Tributaris i el Cos Superior d'Informàtica Tributària.
El decret donarà a l'ATC plena autonomia en matèria de personal i per a la negociació col·lectiva, així com potestat en el disseny de la seva estructura organitzativa.