El Govern aprova un suplement de crèdit de 5.988 milions davant la manca de pressupostos

Romero preveu convalidar-lo al Parlament en el següent ple del 14 i 15 d'abril
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciat que el Govern ha aprovat un suplement de crèdit de 5.988,65 milions d'euros davant la manca de pressupostos per al 2026.
Ho ha explicat en una roda de premsa aquest dijous després d'un Consell Executiu extraordinari per aprovar el decret llei de suplement de crèdit, que ha dit que era necessari per fer front a les obligacions i el funcionament normal de la Generalitat.
Aquesta aprovació es dona després que el Govern i ERC pactessin dimecres retirar el projecte dels comptes que s'havia de debatre divendres al Parlament i s'emplacessin a negociar fins a l'estiu.
Romero ha explicat que la previsió del Govern és que el Parlament convalidi en el següent ple del 14 i 15 d'abril tant aquest suplement de crèdit com el decret de mesures urgents de simplificació, urbanisme, habitatge i execució pressupostària que el Consell Executiu aprovarà dimarts vinent.
Ha detallat que el suplement de crèdit permet "fer front a totes les obligacions" del Govern per pagar nòmines dels funcionaris, que ha assegurat que perillaven si no hi havia ni pressupostos ni suplement, a més de respondre als augments salarials pactats amb els docents i els Mossos d'Esquadra.
En tot cas, Romero ha subratllat que aquest suplement de crèdit és l'únic que farà el Govern aquest any, ja que ha arribat a màxims.
INCREMENTS TENDENCIALS
Romero ha explicat que també permetrà fer front als increments tendencials de les conselleries, en programes i projectes com el Pacte Nacional per la Llengua, el Pla de Salut Mental, els concerts sanitaris, els recursos per a la dependència o la despesa en farmàcia.
Ha afegit que es podran finançar els compromisos plurianuals, com el Pla de Barris, tot i que ha assenyalat que només es podrà fer la convocatòria prevista per a aquest any i no la segona convocatòria pactada amb els Comuns.
Preguntada per les mesures que en queden fora, Romero ha explicat que són, sobretot, mesures i projectes nous que plantejaven els departaments per a aquest any.
D'altra banda, ha assegurat que l'acord amb CCOO i la UGT per incrementar el salari dels docents és "molt complicat" que es pugui millorar --i impossible si no hi ha nous pressupostos--, ja que ha definit com molt alt l'esforç pressupostari que ha fet el Govern per assolir el pacte.
NEGOCIACIONS AMB ERC
Romero ha explicat que, després de la retirada del projecte de pressupostos, els comptes que han de negociar amb ERC són nous, per la qual cosa "hi ha marge" per debatre: "Serem flexibles a l'hora d'incorporar" les peticions d'ERC, ha dit.
Ha explicat que els objectius de tots dos partits "s'assemblen molt" i que, si bé havien preparat entre 800 i 1.000 milions per a la negociació, ara aquesta xifra pot créixer.
La consellera ha dit que espera començar a negociar amb ERC tan aviat com sigui possible i que treballaran "sobre competències i condicions" sobre les quals el Govern tingui capacitat d'influir, en referència a la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, condició que era sine qua non per a ERC i que ara ha retirat.
Ha afegit que el Govern està obert a revisar l'acord assolit amb els Comuns per si en els nous comptes hi ha algun element que ho pugui canviar: "Veurem si hi ha algun ajust a fer i estem oberts a fer-ho".