El Govern aprova la quitació de deute autonòmic i nega que suposi "cap greuge" a Catalunya

Hisenda estima que les CC.AA .s'estalviaran entre 6.600 i 6.700 milions en interessos
MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei orgànica per a la condonació de deute parcial a les comunitats autònomes, que suposarà que l'Estat absorbeixi un total de 83.252 milions d'euros, la qual cosa equival a una quarta part del deute regional de règim comú, una mesura que segons el Govern central no suposa "cap greuge amb cap part del territori".
Així ho ha avançat la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha dit que la mesura permetrà beneficiar a totes les comunitats autònomes encara que no tinguin deutes amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), com és el cas de la Comunitat de Madrid.
Montero ha xifrat l'estalvi en matèria d'interessos per als governs regionals entre 6.600 i 6.700 milions d'euros, que a partir d'ara podran anar dirigits a reforçar polítiques socials com a sanitat, educació o dependència.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)