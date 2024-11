El Govern aprova engegar els tràmits per licitar els acords de publicitat institucional 2025-2027

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat aquest dimarts autoritzar la Conselleria de Presidència a engegar els tràmits per a la licitació i l'adjudicació de dos nous acords en l'àmbit de la publicitat institucional en els mitjans de comunicació per al període 2025-2027, amb la possibilitat de prorrogar-los un any més.

En un comunicat posterior a la reunió del Consell Executiu, l'executiu català ha explicat que els acords marc inclouran els serveis de gestió, inserció publicitària i per a la conceptualització creativa, estratègia de comunicació, disseny gràfic i producció de campanyes.

L'acord també fixa els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de tota l'administració de la Generalitat.

Un dels acords marc inclou els serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació, que "permetrà la contractació d'espais publicitaris amb les millors condicions econòmiques".

I l'altre, com a novetat, inclou els serveis de conceptualització creativa, estratègia de comunicació, disseny i producció de campanyes de publicitat, i pretén establir criteris mínims que han de complir les agències creatives i "homogeneïtzar la qualitat i els costos de producció publicitària dels departaments" del Govern.