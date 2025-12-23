El Govern aprova els criteris per aplicar la pròrroga tècnica dels pressupostos de Catalunya

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu del Govern ha donat llum verda aquest dimarts al decret que fixa els criteris d'aplicació de la pròrroga tècnica dels pressupostos de la Generalitat del 2023 per al 2026, els últims aprovats avui dia.
Tal com preveu la normativa, aquest decret "garanteix el funcionament de l'administració i la prestació de serveis públics a la ciutadania mentre no s'aprovin uns nous comptes", ha explicat la Generalitat en un comunicat.
Es prorroguen els crèdits inicials de les despeses de totes les conselleries i el sector públic, excepte aquells destinats als programes i actuacions que acaben a finals del 2025.
Les despeses del capítol 1 (personal) s'ajustaran a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2025 i, sobre els capítols de l'1 al 9, es prorrogaran els crèdits inicials del 2023, a excepció dels destinats a programes i actuacions que hagin acabat.
La pròrroga tècnica aprovada aquest dimarts serà vigent des del pròxim 1 de gener fins a l'aprovació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) de la llei de pressupostos per al 2026.
El Govern també ha aprovat el decret llei de necessitats financeres en pròrroga pressupostària, que autoritza la Generalitat i les entitats del seu sector públic a formalitzar les operacions financeres necessàries per al seu funcionament mentre no hi ha nous comptes.
També permet fer efectiu l'increment retributiu per als treballadors públics aprovat aquest desembre, i regula una pujada del 3% en l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
Aquest decret llei l'haurà de convalidar el Parlament, i permetrà a la Generalitta i a les seves entitats del sector públic formalitzar operacions per endeutar-se en qualsevol modalitat, incloent la concessió d'avals i altres garanties.