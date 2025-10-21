El Govern aprova un decret per simplificar el dret vigent a Catalunya

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret de simplificació de disposicions reglamentàries, una iniciativa que suposa un pas en el procés de depuració jurídica normativa i que deroga un conjunt de normes que ja havien perdut la seva vigència, amb l'objectiu de disposar d'un ordenament "més accessible, coherent i transparent".
Aquest decret afecta 800 disposicions normatives del 1977 al 2024, ha anunciat el Govern en un comunicat després de la reunió del Consell Executiu.
També s'ha aprovat una instrucció de la Secretaria del Govern central per a la desindexació d'actes administratius publicats erròniament com a normes al Portal Jurídic de Catalunya, que permetrà retirar gairebé 5.000 actes administratius que no tenen naturalesa normativa.