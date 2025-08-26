El Govern aprova contractar monitors de suport a l'alumnat amb necessitats per 62,6 milions

Prorroga per un curs el Programa temporal de residència inicial en centres educatius
BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat la contractació del servei de monitors de suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials per al període entre gener de 2026 i agost de 2027 per un import de 62,6 milions d'euros.
Segons informa la Generalitat al document d'acords de Govern, posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, la Conselleria d'Educació i FP podrà contractar el servei de monitors per donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials amb dificultats en l'autonomia personal i la regulació de la conducta.
La dotació es dirigeix a l'alumnat dels centres públics de titularitat de la Generalitat i s'ha aprovat en dues anualitats, amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs del departament: en 2026 serà de 37,9 milions d'euros i en 2027 de 24,7.
La figura del monitor dona suport a l'educació inclusiva i l'atenció es realitza dins de l'aula, en altres espais del centre i en la sortides, i l'objectiu és "aconseguir la màxima participació de l'alumnat en les situacions educatives".
SENSEI
D'altra banda, el Govern ha aprovat la pròrroga per un curs del Programa temporal de residència inicial en centres educatius, anomenat Sensei, que es va crear en 2023 per "capacitar al professorat que s'inicia en la docència mitjançant una estada en un centre educatiu amb l'acompanyament d'una mentoría".
El programa també assenta de forma pràctica les competències i aprenentatges amb seminaris o experiències pràctiques, i els objectius d'aprenentatge són el context educatiu català; les pràctiques d'aprenentatge; la gestió de l'aula; l'avaluació; el desenvolupament professional i la gestió socioemocional.
En la primera fase del programa han participat 55 centres educatius de tota Catalunya, amb un total de 247 docents novells seleccionats i 85 docents mentors.