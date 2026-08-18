El Govern aporta 250.000 euros a Unicef per pal·liar les conseqüències del terratrèmol de Colòmbia

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat ha aportat 250.000 euros a Unicef, en resposta a una petició d'aquest fons de Nacions Unides, per impulsar un projecte per pal·liar les conseqüències per a nens i adolescents del terratrèmol del 10 d'agost a Colòmbia.
En un comunicat aquest dimarts, el Govern ha explicat que el projecte permetrà restaurar entorns segurs d'aprenentatge, donar suport psicosocial a nens i famílies i reduir els riscos de violència, explotació, separació familiar i abandó escolar.
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que l'objectiu del Govern és ajudar a la població més vulnerable: "Colòmbia ens és un país molt proper i la presència i contribució dels ciutadans colombians que viuen a Catalunya fa encara més important aquest gest de solidaritat", ha subratllat.
Duch ha apostat per donar "una resposta útil, eficient i coordinada amb els actors que ja treballen en el terreny", ja que la intervenció es durà a terme en coordinació amb les autoritats nacionals i locals, agències de Nacions Unides, ONG i actors comunitaris.
El projecte principalment s'implementarà en els departaments de Chocó i Valle del Cauca, i es preveu ajudar a 4.000 nens i adolescents, 300 cuidadors i 70 docents.
Entre les accions previstes hi ha la creació d'espais temporals d'aprenentatge i protecció, distribució de materials educatius i formació de docents en educació en emergències i suport psicosocial.