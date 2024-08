El Govern anuncia una Diada "per a tothom" basada en la unitat i el sentiment catalanista

L'Executiu d'Illa dona continuïtat al programa d'Aragonès i recupera el missatge institucional



BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya del proper 11 de setembre, una Diada pensada "per a tots", basada en la unitat, la diversitat i el sentiment catalanista i sota el lema 'Molts cors, un sol batec. Sentir Catalunya'.

"Una Diada on qualsevol ciutadà o ciutadana de Catalunya es pugui sentir vinculat, implicat i animat a participar en aquests actes", ha afirmat la portaveu i consellera del Govern, Sílvia Paneque, que ha presentat els actes i el cartell de la Diada en una roda de premsa al Palau de la Generalitat junt amb la directora artística de l'acte, Marta Bayarri.

Paneque ha explicat que els valors fonamentals de la Diada seran la diversitat i la transversalitat i que, per si mateixos, aquests valors transmeten "un missatge contra el feixisme i l'extrema dreta, que són projectes excloents i que assenyalen sempre la diversitat com un problema i no com una riquesa".

PROGRAMA DISSENYAT PER L'ANTERIOR GOVERN

El Govern del president Salvador Illa ha recuperat i ha donat continuïtat al programa organitzat i dissenyat per l'anterior Executiu de Pere Aragonès (ERC), programa i actes que Paneque ha assegurat que coincideixen amb els valors que defensa Illa i el seu Govern.

En aquest sentit, la portaveu ha assenyalat que l'anterior Govern "va ser sensible al moment polític" i a les circumstàncies que, segons ella, podien acompanyar políticament a aquest 11 de setembre.

"Té moltes persones darrere i molt treball d'entitats, institucions, de persones sense una vinculació política més que l'ànim de col·laborar a nivell artístic, em semblaria una pobra decisió si algun partit polític decideix fer crítica d'això", ha afegit Paneque.

L'únic element que el Govern ha incorporat al programa de la Diada és la recuperació del missatge institucional del president des del Palau de la Generalitat el dia 10 a les 21 hores.

ACTES INSTITUCIONALS

Els actes de la Diada començaran el dimarts 10 de setembre a la tarda amb el lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament al Monestir de Montserrat per la seva "contribució, i la de la comunitat benedictina, al llarg de la història de Catalunya" i com a reconeixement a la seva transcendència.

També el dimarts 10 de setembre, a les 21 hores, el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà el tradicional missatge institucional des del Palau de la Generalitat, que s'emetrà per TV3, Catalunya Ràdio, la web i les xarxes socials del Govern.

L'11 de setembre, els actes començaran amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova a les 9 del matí, en la qual participen el Govern i els diferents partits polítics del Parlament.

A la nit, a les 22 hores, començarà l'acte institucional a les torres Puig i Cadafalch a Montjuïc, que comptarà amb la lectura de poemes d'autors i autores que celebren aniversaris; la interpretació de peces musicals i actuacions de diverses disciplines de les arts escèniques i elements de la cultura tradicional.

La directora artística de l'acte, Marta Bayarri, ha explicat en la roda de premsa que un acte "plenament cultural", dirigit al conjunt de la ciutadania i que representa la diversitat i la pluralitat de Catalunya.

En quant a les actuacions musicals, Bayarri ha avançat que participaran artistes "molt rellevants de l'escena més actual i més contemporània", així com artistes consagrats.

CARTELL

El cartell de la Diada 2024, que s'ha presentat també aquest dimecres, ha estat dissenyat i creat pel dissenyador Sergi Delgado a partir dels colors de la 'senyera', el vermell i el groc, formant per una sèrie de línies que creen formes com un cor.

El cartell de Sergi Salgado va ser el guanyador d'un concurs obert, i tant el cartell guanyador com els de la resta de finalistes es podran visitar en una exposició del 5 al 24 de setembre al Palau Robert de Barcelona.