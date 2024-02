El Govern analitzarà si és viable la proposta d'una dessalinitzadora dels hotelers de Lloret (Girona)

Mascort i Simó coincideixen a conscienciar els nens sobre l'estalvi d'aigua

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha afirmat que quan el seu departament rebi la proposta del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar (Girona) de comprar una dessalinitzadora per proveir-se l'analitzaran per veure "si legalment, jurídicament i ambientalment es pot fer o no".

"Quan tinguem la proposta sobre la taula l'analitzarem i veurem com n'és d'efectiva", ha dit aquest divendres en unes declaracions als mitjans de comunicació després d'una visita a l'escola Salvat Papasseit de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) per conèixer el seu projecte educatiu sobre sequera.

Mascort ha assenyalat que la Conselleria ha rebut des de fa mesos "moltes propostes de molts sectors" per fer front a la situació de sequera, i que quan reben una proposta l'avaluen i miren quins requisits s'han de complir i, si és possible, s'autoritza.

Ha insistit que s'ha de conèixer el volum d'aigua que es pretén dessalar i els usos que s'hi volen donar, ja que "si només és per omplir les piscines és una situació, i una altra és si és per disminuir l'ús d'aigua a les seves instal·lacions".

El titular d'Acció Climàtica ha volgut reconèixer l'esforç dels diferents sectors productius per fer front a la situació actual de sequera, i concretament s'ha referit al sector primari, que creu que és el més afectat per les restriccions, i al sector de l'hostaleria, que "fa temps que fan esforços per reduir el consum d'aigua a les seves instal·lacions".

En l'acte d'aquest divendres, Mascort ha valorat la proposta educativa de l'escola Salvat Papasseit de Santa Coloma, per transmetre als alumnes la importància d'estalviar aigua, ja que "els nens són un bona forma de transmissió de tots aquests conceptes" a les seves famílies.

SOSTENIBILITAT

Per la seva banda, la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha destacat que aquest centre de Santa Coloma és un "exemple de treball per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient", i ha demanat que tots els centres educatius catalans incorporin aquest treball de conscienciació sobre els usos de l'aigua.

"En el context actual de sequera extrema és més necessari que mai conscienciar les famílies per a un estil de vida sostenible", i ha coincidit amb Mascort que els nens poden promoure un "altíssim" canvi sobre el consum de l'aigua a casa si se'ls consciencia des de l'escola.