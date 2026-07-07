El Govern analitza les causes de l'esvoranc al Putxet de Barcelona en l'àmbit de les obres de l'L9

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicat que els equips tècnics ja treballen aquest dimarts a l'illa del barri del Putxet de Barcelona "analitzant les causes" de l'esvoranc que ha obligat a desallotjar 4 edificis, a la zona de les obres d'excavació del túnel de l'L9 del Metro.
En una roda de premsa després del Consell Executiu, ha dit que no hi ha danys personals i que els tècnics revisen els espais afectats, tant l'interior d'illa com els fonaments dels edificis de la zona, per la qual cosa s'ha "doblat la distància" per fer aquesta revisió.
Ha explicat que els treballs de la tuneladora de l'L9 es fan a uns 40 metres de profunditat i tenen un revestiment que és "un element de seguretat important", tot i que s'estan fent comprovacions abans de prendre noves decisions.
La tuneladora treballava "desplaçada uns metres" del forat i, preventivament, estarà aturada fins que acabin les comprovacions tècniques.
Respecte a les causes, ha demanat "prudència" i ha apuntat que la Direcció General d'Infraestructures i l'Ajuntament de Barcelona faran un diagnòstic de la situació i en les pròximes hores es traslladarà si els veïns poden tornar a casa seva amb totes les garanties.