El Govern amplia la prohibició d'accés al medi natural a 20 quilòmetres des del focus de la PPA

Serà vigent fins al 14 de desembre en la zona infectada, que abasta 91 municipis
BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha anunciat aquest divendres, quan fa una setmana que es van detectar els primers dos casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, que amplia la prohibició d'accés al medi natural que ja era vigent en un radi de 6 quilòmetres des del focus a un radi de 20 quilòmetres, un espai que abasta un total de 91 municipis.
Així ho ha anunciat la secretària de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, en una atenció als mitjans, en què ha assenyalat que aquesta mesura serà vigent fins al 14 de desembre, en entendre que el pont "és un període d'alt risc" per l'afluència més gran de gent als espais naturals.
A partir d'aquella data, en el radi de 20 quilòmetres es mantindran les limitacions a la caça i al trasllat d'animals vius en l'àmbit de la ramaderia, i pel que fa al lleure, quedaran prohibides les activitats organitzades que comportin l'accés de "grups" al medi natural.
A partir d'aquest divendres, en el radi de 20 quilòmetres des del brot de la PPA es prohibeix l'accés al medi natural --parcs naturals, zones boscoses, ribes de rius i rieres, prats i camps de collita, a més de parcs i camins fora de nuclis urbans--, es decreta la suspensió de qualsevol activitat de caça i treballs forestals i la prohibició de qualsevol activitat en zona rústica per motius de "bioseguretat".
No es restringiran en aquestes zones l'accés a habitatges i a activitats econòmiques públiques o privades que estiguin tancades o perimetrades, com l'agricultura o l'accés a locals de restauració, establiments esportius o hípiques, sempre que els usuaris es quedin dins: "Es pot anar a l'hípica, però no sortir amb el cavall a fer un tomb pel bosc".
Pel que fa al radi de 6 quilòmetres des del focus, es mantenen les mateixes restriccions i prohibicions en l'accés al medi natural i "amb la mateixa intensitat" que fins ara.
RECOMANACIONS
Per garantir la contenció del virus, el Govern apel·la a la col·laboració ciutadana i avança que donaran instruccions de desinfecció per quan la població abandoni aquestes zones, perquè "o bé a les sabatilles o a les rodes hi poden quedar restes del virus".
Tot i que les prohibicions s'estan aplicant sobre un marc jurídic i existeix la possibilitat de sancionar, l'objectiu, ha dit la secretària general, és que la ciutadania col·labori i respecti les mesures per "minimitzar el trànsit de persones i vehicles" a zones on hi ha una presència permanent de senglars i evitar la propagació del virus fora el radi de 6 quilòmetres, on s'han comptabilitzat un total de 13 casos.
En aquest sentit, la secretària general ha assenyalat que s'està buscant la manera d'explicar a la gent com s'han de fer aquestes desinfeccions i amb quins productes, i ha aclarit que són "recomanacions".