El Govern amplia fins als 25 anys la reserva de places universitàries per a joves tutelats

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en col·laboració amb la de Drets Socials i Inclusió, ha acordat ampliar fins als 25 anys l'edat màxima per accedir a la reserva de places universitàries per a joves tutelats i extutelats, que fins ara estava fixat en els 21 anys.

Amb la nova mesura, que ja s'aplicarà aquest any, els joves d'aquest col·lectiu que compleixen els requisits d'accés podran sol·licitar plaça en els estudis de grau de les universitats públiques i de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, fins a l'any que compleixen 25 anys, ha informat aquest divendres la Generalitat en un comunicat.

Aquesta ampliació dona resposta a la petició que joves tutelats i extutelats universitaris van traslladar el passat mes de febrer a les conselleres Núria Montserrat i Mònica Martínez Bravo, en una trobada.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha afirmat que aquesta mesura és "un pas més per garantir que cap jove es quedi enrere per motius que escapen el seu control", i ha dit que volen un sistema universitari que no només reconegui el talent, sinó que sigui capaç de generar oportunitats reals per a tothom.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha subratllat que l'objectiu d'aquest acord és "garantir que aquests joves, que han tingut més dificultats, tinguin les mateixes oportunitats i trobin itineraris que els permetin créixer i desenvolupar les trajectòries que es proposin".

La reserva de plaça es mantindrà durant tot el procés de preinscripció universitària i és aplicable a la preinscripció del 2025, i la condició de jove tutelat o extutelat la certificarà, en cada cas, la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i els certificats s'enviaran a l'Oficina d'Accés a la Universitat abans o durant el termini de preinscripció.

Mitjançant aquest mecanisme, del total de 36 estudiants tutelats o extutelats assignats en el procés de preinscripció universitària del 2023, 28 ho van fer mitjançant la reserva de plaça, i el 2024, ho van fer 33 dels 37 assignats.