El Govern alerta d'un nou episodi de pluja torrencial al litoral i prelitoral aquest dimarts

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha alertat de l'arribada d'un nou sistema frontal atlàntic a Catalunya que pot deixar pluges torrencials amb especial afectació al litoral i prelitoral català aquest dimarts a la tarda i al vespre.
Ho han explicat en una roda de premsa la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, i el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, acompanyats per representants dels Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La principal afectació anirà pujant de les Terres de l'Ebre (Tarragona) fins a Girona al llarg de la tarda, passant per Barcelona, zones on hi haurà avís taronja amb un nivell de perill de 4 sobre 6, ja que a diferència dels episodis d'aquests dies no es mantindrà estàtic en un sol punt.