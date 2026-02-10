El Govern aixecarà aquest dimecres les restriccions per grip aviària del focus de Lleida

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'executiu ha acordat que aquest dimecres s'aixequin les restriccions vigents al moviment d'aus per grip aviària al focus existent a Lleida, "atès que no s'han detectat nous positius".
En la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts, Paneque ha qualificat aquesta decisió de "bona notícia per al sector primari" i considera que avala els treballs duts a terme per contenir el brot i evitar el contagi.
Quant a la pesta porcina africana (PPA), la consellera també ha explicat que el Govern ha aprovat un informe inicial que conclou que "no existeix cap coincidència" entre el virus detectat a Catalunya i els virus utilitzats al centre de recerca Irta-Cresa.
Paneque ha insistit que es tracta d'un informe inicial i que la investigació judicial continuarà oberta, per la qual cosa ha demanat "prudència i respecte a les institucions", i ha agraït la col·laboració de l'Irta-Cresa en la investigació.
Ha recordat que les restriccions es mantenen a la zona de baix i alt risc, i ha destacat que el Govern ha aprovat aquest dimarts un "reforç dels equips i de recursos especialitzats per continuar treballant en aquest dispositiu de contenció".