El Govern aixeca les restriccions a 79 municipis afectats per la DNC de França

Ordeig comunica 21 casos més de PPA
LLEIDA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha aixecat les restriccions per dermatosi nodular contagiosa (DNC) en vaques de pastura no vacunades a la zona de focus afectats per França a 79 municipis i 1.079 explotacions catalanes.
Així ho ha informat la Conselleria en un comunicat en el qual ha explicat que el conseller, Òscar Ordeig, ho ha anunciat després de reunir-se amb el sector a Lleida aquest divendres.
Ha afegit que es mantindran les restriccions en el radi de l'últim cas detectat a l'Alt Empordà i que si no se'n detecten més, el 26 de febrer es podran aixecar en aquesta zona, que afecta 165 municipis i 1.065 explotacions.
D'altra banda, ha explicat que el percentatge de vacunació és del 99% a les zones afectades i ha recordat que és "imprescindible" que a les zones dels focus s'efectui la vacunació del 100% abans del 31 de gener per garantir la immunitat.
Ordeig ha assenyalat que el 15 de gener ja es va completar el pagament de les indemnitzacions pels buidatges sanitaris als ramaders de les explotacions afectades per un import de 6,3 milions d'euros.
21 NOUS CASOS DE PPA
En paral·lel, Ordeig ha comunicat que han confirmat 21 nous positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tots situats dins el radi de 6 quilòmetres.
És per això que no hi ha modificacions en aquestes restriccions, però sí que en els pròxims dies s'aixecaran restriccions d'accés i activitats al medi natural del radi de 6 a 20 quilòmetres a petició del Comitè d'Experts.