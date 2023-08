El Govern afirma que la situació de grip aviari és de "normalitat" a Catalunya

Els últims dos casos es van conèixer el 24 de juliol



La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha afirmat que la situació de grip aviària està "dins de la normalitat" a Catalunya.

Així ho ha informat aquest dimarts en un comunicat després de que es coneixessin els diferents casos d'aus salvatges que han donat positius de grip aviària en els últims dies.

Segons el registre de la Conselleria, els últims casos es van conèixer el 24 de juliol, i es tracta de dos xatracs comuns al Perelló i Cambrils (Tarragona) i un xatrac becllarg a Tarragona.

L'Executiu ha explicat que "no és una excepció trobar aus mortes com a conseqüència d'aquesta malaltia, molt estesa per tot Europa, fins al punt d'esdevenir endèmica".

Tot i així, ha avisat que és important que la malaltia "no passi a les aus de granja", per la qual cosa la Conselleria ha enviat un correu al sector informant dels diferents casos i perquè s'extremin les mesures de precaució per evitar el contagi.

PROTOCOL

Ha recordat que, quan es detecta un d'aquests casos, s'activa un protocol dins de la zona de 10 quilòmetres al voltant de la localització de les aus, i les explotacions d'aus de corral han d'adoptar mesures de prevenció durant 30 dies des de la comunicació de la sospita.

Algunes de les mesures són prohibir l'ús d'aus dels ordres anseriformes i caradriformes com a reclams de caça; prohibir la cria i manteniment d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral, i prohibir la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure.

La Generalitat ha demanat la col·laboració dels Agents Rurals perquè intensifiquin la vigilància passiva en aus salvatges en tot el territori, i especialment on es van localitzar les aus positives, per retirar-les i evitar dispersar la malaltia.

ACTUACIÓ EN EL FOCUS D'ARBECA (LLEDIA)

El focus detectat més gran d'aus afectades per grip aviària aquest 2023 va ser registrat el 10 de febrer en una granja d'Arbeca (Lleida), on 9.132 galls dindis salvatges van donar positiu.

Es van adoptar "amb caràcter d'urgència" mesurades com el sacrifici de totes les aus presents en la granja i el sacrifici preventiu de les aus de les granges relacionades epidemiológicamente.

Després de 30 dies, es va recuperar l'estatus de lliure del virus de grip aviària en aus de corral en l'estat Español davant la Unió Europea i es van aixecar les restriccions establertes a la zona de restricció, mentre que al març es va restituir l'estatus lliure d'aquesta malaltia davant l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OMSA).