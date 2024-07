El Govern afirma que la reunió Aragonès-Sánchez no és per "negociar la investidura de ningú"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha afirmat que l'anunciada reunió de dimecres entre el president Pere Aragonès i el president del Govern central, Pedro Sánchez, "no és una trobada per negociar la investidura de ningú".

Ho ha respost aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en preguntar-li reiteradament si l'objectiu és una possible investidura del líder del PSC, Salvador Illa, i ha insistit que la finalitat és signar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a la Generalitat.

No obstant això, ha dit que aquesta reunió entre governs servirà per "parlar del context polític actual de Catalunya i del context que té el president Sánchez a Madrid, que tampoc no és fàcil", i que segurament Aragonès posarà sobre la taula la seva posició ja coneguda sobre el sistema de finançament singular per a Catalunya.

També aprofitarà per traslladar a Sánchez que cal continuar avançant en "la resolució del conflicte polític" i per abordar en quin punt es troba l'aplicació de la llei d'amnistia i reivindicar que s'apliqui en tots els casos.

TANCAR ACORDS

Plaja ha dit que el president en funcions es limitarà a tancar acords mentre presideixi el Govern i que "s'estan cobrant coses que pertanyen als ciutadans de Catalunya".

"En aquesta legislatura del president Aragonès s'han cobrat coses que feia molt que no es cobraven", ha afegit.