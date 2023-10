El Govern afirma no sentir-se interpel·lat per la jura de la Constitució de la princesa Elionor

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'executiu català no se sent interpel·lat per l'acte de jura de la Constitució de la princesa Elionor d'aquest dimarts.

"No ens sentim interpel·lats per un acte que vol perpetuar i blanquejar la monarquia, que està deslegitimada i és una institució anacrònica", ha sostingut en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

I és que, segons Plaja, estan al capdavant d'un govern que és "un govern català, republicà i independentista".