El Govern afirma que el 60% dels desallotjats del Putxet de Barcelona tornaran d'aquí a 2 setmanes

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha afirmat aquest divendres que el 60% dels veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc a les obres l'L9 del Metro podran tornar a casa en les pròximes dues setmanes.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al costat del director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, en les quals Díaz ha explicat que la setmana vinent tornaran els d'un tercer edifici dels 8 desallotjats i que la setmana següent els d'una quarta finca.
Els veïns que podran tornar abans són els del número 6 del carrer Rubinstein, amb 11 habitatges i 4 locals, i més tard ho faran els del número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, amb més de 30 habitatges i un local.