El Govern admet que les dades de l'Informe PISA no són "bons" però treballen per revertir-los

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha admès aquest dimarts que els resultats de l'Informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA) 2022 entre els alumnes catalans no són "bons", però treballen per revertir les dades des del començament de la legislatura, ha dit.

Així ho ha manifestat en una roda de premsa posterior al Consell Executiu després que l'informe situï els resultats dels alumnes catalans per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en Matemàtiques, Lectura i Ciència.

"No són bons resultats, cal millorar-los i es milloraran. No en tenim cap dubte, d'això", ha recalcat Plaja, que creu que la pandèmia ha impactat en els resultats acadèmics i ha comportat conseqüències a tots els nivells, en l'àmbit educatiu, però també en l'àmbit individual i psicològic dels nens i joves.