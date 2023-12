El Govern adjudica el projecte per crear un hub financer a la Borsa de Barcelona

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat ha adjudicat a l'empresa Cospace SL el projecte per convertir l'edifici de la Borsa de Barcelona en un hub financer, informa el Govern en un comunicat aquest dimecres.

El departament ha publicat la resolució d'adjudicació de la convocatòria, feta a través de concurrència competitiva, a l'empresa Cospace SL, per "dur a terme la promoció, dinamització i competitivitat dels serveis financers al voltant de la tecnologia, les finances sostenibles i l'emprenedoria d'inversió a Catalunya".

D'acord amb la resolució, el nou operador haurà de convertir cinc de les nou plantes de l'edifici, propietat de la Generalitat i situat en el passeig de Gràcia número 19, en unes oficines especialitzades en el foment i desenvolupament de projectes de l'àmbit de les finances, tant de caràcter nacional com internacional, i que recolzin a empreses emergents i en fase de creixement.

PROJECTES

Es tracta de projectes del camp de les finances tecnològiques ('fintech' i 'insurtech'); les finances sostenibles; el capital de risc i d'inversió en etapes inicials ('business angels'); el finançament col·lectiu ('crowdfunding') i de préstec ('crowdlending'); serveis, gestores i fons d'inversió; neobancs; sistemes de pagament digital; ciberseguridad; big data o tecnologies jurídiques ('legaltech'), entre unes altres.

La Generalitat cedirà a l'operador l'ús de les plantes 5, 6, 7, 8 i 9 per un període de sis anys (de 2024 a 2029) en forma d'una subvenció en espècie i, a canvi, l'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les actuacions detallades a les bases del concurs i abonarà a l'administració catalana la quantitat de 224.240 euros anuals.

El hub, informa la Generalitat, és "un projecte estratègic per situar Barcelona com a centre internacional de finances sostenibles" mitjançant la conversió d'un edifici que acull la Borsa de Barcelona --que forma part del grup borsari suís Six--, la seu de l'Associació Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE) i el BCFE4S.

L'objectiu "és posicionar la capital catalana en l'òrbita internacional com un centre dinamitzador de l'ecosistema financer, gràcies a les sinergies i economies d'escala que es poden generar en concertar activitats especialitzades d'alt valor afegit i en un entorn proper", segons la Conselleria.