El Govern adjudica per 300 milions la connexió de les línies Llobregat-Anoia i del Vallès d'FGC

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat per 300 milions d'euros l'obra principal per a la connexió de les línies Llobregat-Anoia i del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Barcelona.

L'obra inclou la construcció d'un túnel de quatre quilòmetres i tres noves estacions i la reforma de dos existents, i té un termini d'execució de 58 mesos amb la previsió que comenci a finals d'estiu, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'actuació consisteix a allargar la línia d'FGC Llobregat-Anoia des de l'estació de Gràcia a través d'un túnel, i construir les estacions d'Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia, a més de remodelar l'estació de Plaça Espanya i la de Gràcia de la línia FGC del Vallès.

Segons el Govern, l'obra genera "més cobertura ferroviària, afavoreix la connectivitat i la intermodalitat del sistema de transport públic i beneficiarà 19 milions usuaris a l'any".

En aquests moments estan en marxa les tasques per desviar els serveis afectats per l'obra principal a la Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrer Llançà i el carrer Vilamarí, la futura estació d'Hospital Clínic i la nova estació de Gràcia.