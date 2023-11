El Govern acusa García-Castellón de prevaricar i voler "condicionar" les negociacions

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha acusat el jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García-Castellón de "condicionar" les negociacions d'investidura en incloure l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en les seves investigacions sobre Tsunami Democràtic.

"Aquells a qui els toca impartir justícia, alguns, no tots, busquen no només condicionar negociacions polítiques sinó castigar-les, prevaricant", ha criticat Plaja aquest dimarts en una roda de premsa al costat de la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, després de la reunió del Consell Executiu.

Ha expressat la indignació del Govern per aquestes investigacions, i ha acusat el poder judicial de "vulnerar l'estat de dret", després d'afegir que la millor resposta és seguir per la via de la política, amb l'aprovació de la llei d'amnistia, ha detallat.