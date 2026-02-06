El Govern activarà 14.000 hectàrees de sòl per al desenvolupament de grans àrees industrials

David Zorrakino - Europa Press
Paneque anuncia una consulta pública per explorar concessions d'obres per a carreteres i l'L9
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern impulsarà l'activació de fins a 14.000 hectàrees de sòls d'activitat econòmica "per al desenvolupament de grans àrees industrials que siguin capaces d'impulsar inversions estratègiques i afavorir el reequilibri territorial".
Així ho ha dit aquest divendres durant la seva participació en l'esmorzar informatiu del Fórum Europa Tribuna Catalunya, a l'Hotel Palace a Barcelona, en la qual ha explicat que aquesta és la xifra de superfície d'activitat econòmica a Catalunya que compta amb un ampli potencial i "que encara està pendent de desenvolupament".
Segons ha detallat Paneque, el Govern està preparant una estratègia per activar el sòl, a partir de la llei de territori i la revisió del Pla Territorial General de Catalunya, que "fa anys que demana aquesta actualització" i compta amb un horitzó fins al 2050.
"Durant massa anys no s'han actualitzat eines de planificació i hem de treballar en el curt termini en obres i infraestructures d'urgència, però també en el llarg termini per pensar i dissenyar la Catalunya del 2050 que volem", ha afegit Paneque.
CONCESSIONS PÚBLIC-PRIVADES
Durant la intervenció, la consellera també ha afirmat que el Govern obrirà durant aquest febrer una consulta al mercat per "explorar concessions d'obra pública" per a diferents actuacions a carreteres, en el marc del programa 2+1, o les estacions de la línia de metro L9.
"En l'àmbit de les infraestructures, els reptes són molt grans i les concessions és un àmbit que des del Govern volem treballar i explorar", ha afegit la consellera.
Així, d'una banda aquestes concessions es durien a terme dins el programa 2+1, que té l'objectiu de reduir els accidents frontals a carreteres que actualment només compten amb un sol carril per sentit, ha explicat Paneque.
En aquest sentit, la consellera ha dit que la xarxa viària catalana és "prou sòlida, però amb uns nivells de mortalitat en els xocs frontals que no són acceptables".
A més a més, també s'exploraran concessions d'obres de les estacions del tram central de la línia de metro L9 a Barcelona.