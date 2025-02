El Govern activa un pla per agilitar inversions a pobles i ciutats de Catalunya

Desplega dos instruments perquè els municipis avancin obres planificades amb el PUOSC

TARRAGONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha activat un pla per agilitar les inversions a pobles i ciutats, mitjançant dos instruments nous que ajudaran el món local a avançar obres que tenien previstes executar amb subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC), que contemplen 500 milions d'euros en l'actual convocatòria.

L'anunci del pla l'han fet aquest dissabte el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, durant un acte per presentar el nou PUOSC a la Canonja (Tarragona), segons informa el Govern en un comunicat.

El PUOSC és el principal pla inversor de la Generalitat per a tot el territori català, i aquest cop està xifrat en 500 milions d'euros per al període 2025-2029, el doble que a l'anterior convocatòria, la qual cosa suposa "una oportunitat d'impuls econòmic i de renovació urbana", apunta l'executiu català.

DALMAU I ROMERO

En la seva intervenció, Dalmau ha afirmat que el repte del Govern és posar Catalunya en marxa i recuperar el seu lideratge econòmic, i fer-ho de la mà dels ajuntaments i de tots els alcaldes i alcaldesses, i ha defensat la inversió per afavorir la transformació urbana, millorar serveis i generar progrés.

Per la seva banda, Romero ha remarcat que l'objectiu del Govern és fer arribar el progrés a tots els pobles i ciutats de Catalunya, i ha apuntat que la línia de finançament oberta per la seva Conselleria s'ampliarà si els municipis ho volen.

INSTRUMENTS PER A MUNICIPIS

Entre els dos instruments que oferirà el Govern, en primer lloc, l'Institut Català de Finances (ICF) posarà a la disposició dels ens municipals una línia de préstecs per un import de 20 milions anuals, fins a 100 milions d'euros del total del PUOSC, perquè puguin iniciar les obres previstes abans que es liquidi la subvenció corresponent.

La línia d'ajuts de l'ICF estarà disponible tant per a ajuntaments com per a consells comarcals i mancomunitats de municipis, i la Conselleria de Presidència s'ocuparà de subvencionar un 1,5% del tipus d'interès dels préstecs.

NOVA LÍNIA DEL GOVERN

Per la seva banda, el Govern aprovarà dimarts vinent, 11 de febrer, una nova línia de subvencions per finançar l'assistència tècnica dels municipis rurals, amb gairebé nou milions d'euros destinats a municipis de fins a 2.000 habitants, que se sumen a la prevista pel PUOSC.

Les mesures noves pretenen donar un impuls econòmic i de renovació urbana als municipis catalans, i s'emmarca dins del pla Catalunya Lidera que va anunciar fa una setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa.

La convocatòria del PUOSC 2025-2029 s'obrirà la setmana vinent, per la qual cosa tots els ajuntaments catalans podran començar a presentar les seves propostes.