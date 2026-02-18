El Govern activa la formació de 100 nous inspectors d'habitatge repartits per tot Catalunya

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicat la tasca de la inspecció en la primera sessió formativa dirigida a 100 inspectors d'habitatge que s'incorporaran a la plantilla de la Conselleria i es repartiran per tot Catalunya.
El passat 9 de setembre, el Govern va aprovar sumar 100 inspectors d'habitatge per aplicar la contenció de rendes, dels quals 50 operaran a Barcelona, 13 a Girona, 12 al Camp de Tarragona, 4 a l'Alt Pirineu, 1 a l'Aran i cinc més per a cadascuna de les vegueries restants, informa el Departament en un comunicat aquest dimecres.
"Amb la seva feina, protegim el dret a l'habitatge i garantim l'aplicació efectiva de les mesures de contenció de rendes", ha destacat la consellera, que ha traslladat els nous inspectors que col·laboren en "una de les polítiques prioritàries del país".
Ha recordat les línies de treball de l'executiu català en aquest àmbit, com el programa per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 i el pla per mobilitzar sòl per construir 214.000 habitatges, amb la mobilització de solars i sòls disponibles; el tanteig i retracte; i el crèdit Emancipació per als joves.
Paneque també ha remarcat la defensa de les modificacions legislatives per prioritzar la funció social de l'habitatge: "El Govern està totalment determinat a mantenir la funció social de l'habitatge i a adequar la normativa a favor de l'ús residencial habitual i permanent", ha resolt.