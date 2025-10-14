El Govern activa ajuts per un valor de 60 milions pels danys de les pluges a Tarragona

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha anunciat que activarà un primer paquet de mesures urgents per fer front als danys provocats per les pluges torrencials a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i vehicular el finançament necessari per recuperar les zones afectades, amb un import inicial de 60 milions d'euros ampliables.
Així ho expressa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, en el qual indica que, a partir de dilluns, l'Institut Català de Finances (ICF) activarà una línia de 50 milions d'euros en préstecs per a empreses, administracions locals i entitats afectades per situacions d'emergència.
Aquests 50 milions seran ampliables i aportats per l'ICF (75%) i el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat (25%), retornables en un termini de fins a 10 anys, amb un any de carència inclòs.
Respecte als altres 10 milions, aquests formen part de l'activació d'un conjunt de línies per fer front als danys materials a les zones afectades, amb subvencions directes a favor dels ajuntaments per a la recuperació d'infraestructures i edificis municipals.
També es valoraran els danys en l'àmbit agrari i altres sectors, s'estudiarà com facilitar suport econòmic a les activitats més afectades i es crearà un grup de treball per avaluar les mesures.