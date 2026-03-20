El Govern activa un abonament a preu especial durant les obres dels túnels del Garraf (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
Els usuaris de la línia d'autobús Reus-Barcelona tindran un abonament a preu especial durant les obres dels túnels del Garraf (Barcelona), informa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Es tracta d'un títol unipersonal, anomenat T-PAT, de 10 viatges i vàlid durant 120 dies o fins al final de les obres de la línia R2 Sud de Rodalies als túnels del Garraf, que es podrà comprar a partir de dissabte per 40 euros.
Aquest abonament amb tarifa especial es podrà adquirir directament al bus, tant amb targeta de crèdit com en efectiu; en aquest segon cas, es recomana facilitar l'import exacte o canvi al conductor, sempre que sigui possible.