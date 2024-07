El Govern accepta el cessament a petició pròpia de Sabrià per la polèmica pels cartells de Maragall

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acceptat aquest dimarts el cessament a petició pròpia del viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, arran de la polèmica pels cartells difamatoris contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, l'exlíder republicà a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, i la malaltia d'Alzheimer.

Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, en la qual ha tornat a negar la relació del Govern amb el cas dels cartells: "Aquest govern, no només ho condemna, sinó que renega d'aquestes pràctiques comunicatives".

Plaja ha agraït a Sabrià la seva tasca en l'executiu i "el seu compromís des del primer dia fins l'últim amb tots els membres del Govern, també amb tots els tècnics", i ha explicat que la seva figura no serà substituïda i es farà una redistribució de les seves funcions, tot i que encara no s'ha establert com quedaran repartides.