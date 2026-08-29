El Govern aborda "les necessitats del territori" català durant el segon dia de jornades de treball

LLEIDA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
El segon dia de la V Trobada del Govern, que s'ha celebrat aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes d'Os de Balaguer (Lleida), s'ha centrat a abordar "les necessitats del territori" català, informa la Generalitat en un comunicat.
Durant una sessió de treball, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els responsables de les delegacions territorials han identificat prioritats, reptes i oportunitats dels diferents territoris, han fet seguiment de les actuacions en marxa i "han reforçat, per tant, la coordinació institucional".
Després, Illa i els consellers han visitat diversos municipis de les comarques de Lleida per escoltar les demandes, establir prioritats i fer seguiment de l'acció de Govern.
En aquest sentit, l'Executiu "consolida el seu compromís amb una visió de futur que integra el progrés social i l'equilibri territorial".
D'aquesta forma, totes les actuacions que s'han posat sobre la taula aquests dos dies de trobada formen part de l'estratègia del Govern per "preparar al país per a la propera dècada, garantir la igualtat d'oportunitats i contribuir a reduir les desigualtats territorials".