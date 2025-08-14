El Govern aborda els episodis de calor extrema amb entitats del sector agrícola

LLEIDA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La delegada territorial del Govern a Lleida, Núria Gil, ha participat aquest dijous en una reunió d'urgència amb entitats agràries i agents del sector per abordar els episodis de calor extrema i prevenir riscos en el marc de la defunció d'un temporer al Segrià (Lleida) durant l'onada de calor.
Durant l'acte, s'ha analitzat la situació meteorològica i la previsió de temperatures per als propers dies, així com les mesures preventives vigents: adaptació d'horaris per evitar les hores de màxima insolació, increment dels períodes de descans, punts d'hidratació suficients i obligatorietat de portar equipament adequat per protegir-se del sol.
Gil ha explicat que tant el Govern com l'Ajuntament de Lleida s'han posat en contacte amb la família i persones properes al temporer per "oferir tot el suport necessari", alhora que ha demanat prudència mentre no es disposi dels resultats definitius de l'autòpsia i de l'expedient de treball per determinar les causes de la mort.
"És injust i contraproduent reduir a la pagesia a estereotips negatius: la gran majoria d'explotacions treballen amb rigor i compleixen la normativa", ha subratllat Gil.
La trobada ha conclòs amb l'acord de reforçar la inspecció i el seguiment de les mesures i establir un mecanisme de coordinació permanent mentre duri la calor extrema, així com la possibilitat d'activar protocols extraordinaris si la situació meteorològica empitjora.