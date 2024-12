El Govern aborda amb Volkswagen la seva "preocupació" per assegurar la producció a Catalunya

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, la consellera Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts que el Govern i la Conselleria d'Empresa estan mantenint reunions amb Volkswagen per abordar la "preocupació compartida" d'assegurar la producció a Catalunya.

Així ho ha explicat en una roda de premsa després del Consell Executiu, preguntada per la intenció de Volkswagen de cessar l'activitat en almenys tres dels seus centres de treball a Alemanya i la possible afectació en les plantes de Catalunya.

"Hi ha reunions, especialment del Departament d'Empresa, per veure des del Govern de Catalunya què podem oferir per assegurar la continuïtat i el manteniment de la producció", ha dit.

Ha assegurat que el Govern treballa per propiciar un millor desenvolupament de l'empresa i ha afegit: "Sí que constatem que és una qüestió que preocupa i que, per tant, és una preocupació compartida".