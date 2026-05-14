El Govern abona 1 milió en ajuts als cultius amb llavor certificada d'arròs

TARRAGONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha fet efectiu el pagament d'1 milió d'euros corresponent als ajuts de 'minimis' destinats a explotacions agràries d'arròs que fan servir llavor certificada de la convocatòria del 2025, informa la Conselleria en un comunicat aquest dijous.
Els ajuts han beneficiat 804 explotacions agràries i més de 15.300 hectàrees de cultiu, majoritàriament de les comarques del Baix Ebre i el Montsià (Tarragona): un total de 9.978,59 hectàrees corresponen a la sembra en humit, amb un import de 737.487,21 euros, i 5.368,08 hectàrees, a la sembra en sec, amb un import de 312.512,79 euros.
Aquesta línia d'ajuts té com a objectiu fomentar l'ús de llavor certificada per reduir el risc d'invasió de males herbes i la propagació de malalties en els cultius d'arròs, contribuint així a la millora de la sanitat vegetal i la qualitat productiva.