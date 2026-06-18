El Govern abona gairebé 19 milions d'ajuts a la producció agrària ecològica del 2025

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat farà efectiu a partir d'aquest divendres el pagament de 18.989.226 euros dels ajuts a la producció agrària ecològica de la campanya 2025 a 3.349 beneficiaris de 42 comarques, la qual cosa tindrà un impacte en 103.428 hectàrees de cultiu, ha informat el departament en un comunicat aquest dijous.
El Govern continua amb el pagament dels ajuts agroambientals dins el Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (Pepac) 2023-2027 i cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), amb l'objectiu de complir amb els compromisos adquirits amb els sectors agrari i ramader.
L'objectiu d'aquests ajuts és fomentar unes pràctiques més respectuoses amb el medi ambient i beneficioses per a la mitigació del canvi climàtic: d'una banda, contribueixen a la millora de la qualitat de l'aire i, per una altra, al manteniment i recuperació de la biodiversitat natural i a impulsar una agricultura més sostenible.