Publicat 01/04/2026 12:13

El Govern abona un 80% dels ajuts a la transformació de vinyes 2025 per 2,2 milions

GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Agricultura de la Generalitat abonarà a partir de dijous un 80% dels ajuts 2025 per a la reestructuració i reconversió de la vinya amb un import total de 2.231.112 euros i 227 viticultors beneficiats, informa en un comunicat aquest dimecres.

Les mesures contemplades per aquests ajuts pretenen reforçar una estructura vitivinícola "competitiva", a més de la modernització de les explotacions i l'adequació de les varietats a les noves tendències del mercat.

A més a més, també tenen l'objectiu afavorir una producció més sostenible, protegir el medi ambient i adaptar el sector al canvi climàtic, reduir les conseqüències mediambientals i una eficiència energètica més gran.

