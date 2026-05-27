El Govern abona 6,6 milions de l'ajut agroambiental als cultius sostenibles 2025

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha abonat 6,6 milions d'euros de l'ajut agroambiental als cultius sostenibles de la campanya 2025, del qual s'han beneficiat un total de 2.227 agricultors, informa aquest dimecres en un comunicat.
L'ajut s'ha distribuït a 33 comarques i tindrà un impacte territorial sobre 60.877,62 hectàrees de cultiu, amb l'objectiu de fomentar l'ús racional dels recursos per part de les explotacions agràries per aconseguir un grau més elevat de sostenibilitat ambiental.
La contribució de sistemes productius com la producció integrada i altres equivalents redueix la contaminació del sòl i l'aigua i "assegura, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals".
Per això, l'ajut no se centra únicament en el sistema productiu de la producció integrada, sinó que també planteja un increment de la matèria orgànica del sòl mitjançant l'ús de fertilitzants orgànics.
L'ajut s'emmarca en el Pla estratègic de la política agrària comuna (Pepac) 2023-2027, liderat per la Conselleria i cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).