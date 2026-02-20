El Govern abona 5,7 milions en ajuts per al càlcul de sostenibilitat en producció agrària

GOVERN DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha fet efectiu aquest divendres el pagament de 5.760.345 euros dels ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat de les explotacions agràries, explica en un comunicat.
Aquests ajuts formen part de l'Estratègia Alimentària de Catalunya, i tenen l'objectiu de promoure la digitalització de les dades i l'ús de la calculadora de sostenibilitat, desenvolupada en el marc de la Producció Agrària Sostenible, una eina que permet obtenir un informe de sostenibilitat de cada explotació per facilitar la presa de decisions sostenibles i eficients.
El pagament ha beneficiat 3.103 titulars d'explotacions, que corresponen a un 97% de les explotacions totals que rebran l'ajut, mentre que la suma restant s'abonarà un cop acabi la revisió dels informes de sostenibilitat aportats.
El conjunt d'explotacions agrícoles beneficiades representa un 29% de la superfície total que compleix amb els requisits dels ajuts, entre les quals n'hi ha de tots els sistemes productius: producció convencional (55,2%), producció integrada (31,6%), producció agrària ecològica (12,7%) i explotacions mixtes (0,5%).
A més d'impulsar l'estudi de les explotacions, aquests ajuts, explica el departament, també posen les bases perquè el sector pugui mostrar a la societat a través de dades verificables els seus compromisos sostenibles.