El Govern abona 3,5 milions de la PAC 2025 a 1.053 ramaders del sector oví i caprí

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha començat a abonar aquest divendres 3,5 milions d'euros de la Política Agrària Comuna (PAC) del 2025 a 1.053 ramaders del sector oví i caprí, informa en un comunicat.
Aquests ajuts estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga) i es destinen a atendre els sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.
El gros de la suma es dirigeix a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i caprí de carn, amb 2,8 milions, seguida de la producció sostenible de llet d'ovella i de cabra (306.000 euros) i de la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i caprí que pasturen subproductes (355.000 euros).