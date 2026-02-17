El Govern abona 2,3 milions en ajuts a les explotacions afectades per la calamarsa d'abril

REMITIDA POR EL 112 (ARCHIVO)
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha efectuat el pagament de 2.304.157,69 euros de la convocatòria d'ajuts extraordinaris destinats a les explotacions de fruita i cultius herbacis afectats per l'episodi de calamarsa d'abril del 2025, ha explicat aquest dimarts en un comunicat.
L'objectiu d'aquesta convocatòria és compensar les pèrdues que no estiguin cobertes per les assegurances agràries de les explotacions que es van veure afectades per l'episodi de calamarsa que va tenir lloc el 19 d'abril de l'any passat, ha detallat el departament, per la qual cosa es va aprovar una convocatòria amb un pressupost final de 3.000.000 d'euros.
Un total de 170 persones s'han beneficiat dels ajuts, o 1.804,34 hectàrees, en gran part concentrades en explotacions de fruita, amb 165 beneficiaris, però també 4 de cultius herbacis i 1 de cirera.
Per comarques, la convocatòria inclou 148 beneficiaris a Segrià (Lleida), 12 al Pla d'Urgell (Lleida) i uns 10 més a Urgell (Lleida).
Un dels requisits per rebre aquests ajuts ha estat que els danys generats per la calamarsa a l'explotació fossin superiors al 30%, i l'import, calculat sobre la base de les dades de perits d'Agroseguro, ha estat del 80% de la diferència entre la producció real esperada i la producció assegurada, multiplicat pel preu del percentatge del dany i pel preu assegurat dels recintes afectats.