El Govern abona 1,5 milions d'ajuts agroambientals a pastures sostenibles de la campanya 2025

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha iniciat aquest divendres el pagament de més d'1,5 milions d'euros de l'ajut agroambiental a les pastures sostenibles de la campanya 2025, del qual es beneficiaran 627 persones de 15 comarques, amb un impacte sobre unes 9.400 hectàrees de cultiu.
Aquest ajut s'emmarca en el Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), informa la Conselleria en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu de l'ajut a les pastures sostenibles és fomentar la conservació dels ecosistemes de prats de sega per millorar la biodiversitat, per a la qual cosa es duen a terme treballs que ajuden a conservar els hàbitats i a gestionar adequadament els aprofitaments ramaders.