Gotham planteja més preguntes a Grifols sobre la seva relació amb el 'family office' Scranton

La companyia catalana d'hemoderivats s'enfonsa un altre 6% en borsa

MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

La companyia d'anàlisi Gotham City ha plantejat una nova bateria de preguntes a Grifols relacionades aquesta vegada amb la relació entre l'empresa i el 'family office' Scranton, vinculat a la família Grífols.

Després de celebrar que les seves denúncies prèvies han motivat canvis en el govern corporatiu de Grifols, que s'han traduït en la desvinculació dels membres de la família de la gestió de l'empresa d'hemoderivats, Gotham centra ara la nova bateria de preguntes sobre el paper de Scranton en les operacions de la companyia.

"Hem observat que Grifols ha introduït canvis en la direcció i el consell d'administració que ens indiquen que almenys algunes de les nostres preocupacions són vàlides. Tenim moltes preguntes per a Grifols", assenyala la companyia fundada per Daniel Yu, que ha estat denunciada per la companyia catalana davant un tribunal de Nova York.

Quan s'ha anunciat la nova bateria de preguntes formulades per Gotham, els títols de Grifols han reaccionat amb caigudes significatives en borsa que s'han acostat al 6%. En concret, a les 9.54 hores, les accions devaluen un 5,79%, fins als 10,34 euros.