Gortázar explica al Comitè Consultiu d'accionistes els resultats del 2025

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat als membres del Comitè Consultiu d'accionistes de l'entitat els resultats obtinguts el 2025, exercici del qual ha destacat haver "superat" els objectius d'aquest any, informa el banc en un comunicat aquest dimarts.
El passat 30 de gener, CaixaBank va informar que va tancar el 2025 amb un benefici net de 5.891 milions d'euros, un 1,8% més que el 2024, i va aprovar proposar a la junta general d'accionistes distribuir un dividend complementari en efectiu de 2.320 milions, equivalent a 0,3321 euros bruts per acció, a abonar durant el mes d'abril.
No obstant això, Gortázar ha subratllat que el potencial financer de CaixaBank ha permès elevar un 15% el dividend total amb càrrec als resultats del 2025 fins a 50 cèntims d'euro bruts per acció, i una quantia global de 3.499 milions d'euros.
D'aquesta manera, el 'payout' se situarà en el 59,4%, segons la proposta de distribució que se sotmetrà a aprovació de la junta general ordinària d'accionistes.
En la seva intervenció davant el Comitè Consultiu, el conseller delegat ha posat en valor "la capacitat del banc per generar resultats recurrents i sostenibles, fins i tot en un context de moderació de tipus d'interès, la qual cosa ens permet oferir una retribució adequada als nostres accionistes".
"La bona evolució del negoci també ha permès revisar a l'alça els objectius de creixement i de rendibilitat que havíem projectat en el Pla Estratègic 2025-2027", ha afegit.