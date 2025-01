Gortázar (CaixaBank) reitera que CaixaBank és a València amb "caràcter indefinit"

Assegura que a Espanya hi ha espai per a una concentració bancària més gran

VALÈNCIA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reiterat que l'entitat mantindrà la seu a València i que se situa a la ciutat amb "caràcter indefinit".

Ho ha dit aquest dijous en la roda de premsa posterior a la presentació de resultats del 2024, any en el qual el banc va guanyar 5.787 milions d'euros, un 20,2% més que el 2023 i rècord històric de l'entitat, juntament amb el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach.

Després del retorn la setmana passada de la seu social de Banc Sabadell a Catalunya, d'on va sortir l'octubre del 2017, Gortázar ha dit que "no hi ha cap novetat" i que, textualment, no és gens previsible que la situació de la seu social de CaixaBank canviï.

"Reafirmem la nostra voluntat que en aquest aspecte no canviarem i no mourem la seu", ha subratllat, i ha evitat fer comentaris sobre el moviment de Banc Sabadell.

Sobre les condicions que poden suposar el retorn de la seu social a Barcelona, Gortázar ha dit que no hi ha una llista de condicions que s'hagin de complir i ha explicat que és on passa la "major part" del temps i on es reuneix habitualment el comitè de direcció.

No obstant això, ha afegit que aquest fet no vol dir que no puguin fer el mateix a València, Madrid, Palma o qualsevol altra ciutat espanyola, i ha subratllat les "arrels" de l'entitat amb València.

El conseller delegat ha celebrat que les condicions polítiques a Catalunya hagin canviat respecte al 2017: "Afortunadament ha millorat. Aquest procés de normalització és bo per a tothom".

FUSIONS

Preguntat per possibles fusions entre bancs espanyols, Gortázar ha assenyalat que el nivell de concentració del sector a Espanya és mitjà i "que hi ha espai per a més consolidació".

Ha explicat que Espanya està en el número 17 o 18 de la llista de països amb més concentració bancària de la zona euro, tot i que ha descartat que CaixaBank participi en aquest procés: "Nosaltres no. Hem fet els deures".

"Estem molt orgullosos i molt satisfets de la dura feina que ha estat i dels resultats que hem obtingut, i crec que les altres entitats han de veure elles si necessiten o no una fusió en cada cas", ha dit.

El conseller delegat ha negat haver rebut "cap pressió" per part del Banc Central Europeu (BCE) per dur a terme noves operacions corporatives i ha explicat que les que han fet han estat "perquè creen valor, no perquè creixi la xifra de negoci".

D'altra banda, ha dit que la decisió que el nou president del banc, Tomàs Muniesa, no comparegui davant els mitjans en la presentació dels resultats anuals --com sí feia Juan Ignacio Goirigolzarri-- es deu a que el banc s'ha adaptat a la pràctica habitual dels seus competidors.

BITCOIN

Gortázar ha explicat que CaixaBank treballa amb la normativa europea en la comercialització de productes relacionats amb criptomonedes.

"És de preveure que les entitats financeres ofereixin algun tipus d'accés a criptomonedes i nosaltres, doncs, en aquest entorn estarem", ha explicat, tot i que ha dit que no creuen que hagin de ser proactius a causa de la volatilitat d'aquests actius i la dificultat per assessorar correctament els clients.