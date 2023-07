Gortázar (CaixaBank) preveu que l'euríbor estigui "més baix que fa un any" l'abril del 2024

Assegura que la pujada més habitual de les hipoteques és de 90 o 100 euros al mes



VALÈNCIA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha previst que l'euríbor estarà més baix que fa un any l'abril del 2024, per la qual cosa la pujada de la quota de les hipoteques és un problema que "anirà a menys" per les decisions del Banc Central Europeu (BCE).

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat del director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach, per presentar els resultats del primer semestre, quan l'entitat va guanyar 2.137 milions (+35,8%).

Gortázar considera que l'índex començarà a baixar a finals d'aquest any, ha assegurat que "no és veritat" que les hipoteques hagin pujat 300 euros al mes per la pujada dels tipus i ha situat l'increment mitjà en 90-100 euros al mes.

"No podem construir problemes sobre falses realitats", ha dit, i ha afegit que l'augment de 300 euros només es dona en hipoteques noves de 150.000 euros, mentre que la hipoteca mitjana a tipus variable actualment és de 65.000 euros i es van signar fa anys.

Ha explicat que l'impagament de les hipoteques "no és un problema massiu" i que la morositat es va reduir el primer semestre fins al 2,6%.

En tot cas, considera que "a partir de l'any vinent les hipoteques començaran a repreciar en negatiu", tot i que depèn de l'evolució de la inflació.

UN BANC "MOLTÍSSIM MÉS GRAN"

El benefici del primer semestre ha estat el més gran de la història de CaixaBank en nombres absoluts, però Gortázar ha negat que l'entitat registri rècords el 2023: "Si és el millor any de la història? Rotundament no".

Ha explicat que "el banc és moltíssim més gran del que era en el passat" i que les dades absolutes poden portar a una conclusió equivocada.

"Fa 15 anys teníem una quota de mercat del 9% i ara tenim una entitat que és més del doble. Hauria de guanyar més del doble", ha dit.

Ha recordat que a mitjans de la dècada dels 2000 la rendibilitat de la banca estava en el 20% i que ara està en el 10%, i ha demanat "no llançar les campanes al vol" ni l'entitat ni el sector.

MARGES

Preguntat per l'augment interanual del 55,2% dels marges d'interessos el primer semestre de l'any, ha respost que aquest increment porta l'entitat "a uns nivells sostenibles".

"No és d'esperar tenir el mateix ritme de creixement de marges en el futur", i ha afegit que les dades actuals permeten a l'entitat operar de manera sostenible.

Preveu augments en "algun trimestre més" i que en el futur hi haurà oscil·lacions, però ha considerat textualment que el banc s'està acostant a nivells operatius raonables.