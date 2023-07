Gortázar (CaixaBank) preveu que l'euríbor estigui "més baix que fa un any" l'abril del 2024

VALÈNCIA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha previst que l'euríbor estarà més baix que fa un any l'abril del 2024, per la qual cosa la pujada de la quota de les hipoteques és un problema que "anirà a menys", per les decisions que està prenent el Banc Central Europeu (BCE).

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat del director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach, per presentar els resultats del segon semestre, en el qual l'entitat va guanyar 2.137 milions, un 35,8% més.

Gortázar ha estimat que l'índex començarà a baixar a finals d'aquest any, ha assegurat que "no és veritat" que les hipoteques hagin pujat 300 euros al mes per la pujada dels tipus i ha situat l'increment mitjà en 90-100 euros al mes.