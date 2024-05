Gortázar (CaixaBank) lamenta que l'impost a la banca "genera molta desconfiança"

Reitera que la rendibilitat del sector està a nivells "no superiors a la resta de l'economia"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha lamentat aquest dimarts que l'impost a la banca "genera molta desconfiança" entre els inversors i a l'entitat en la presa de decisions d'inversió a llarg termini.

Ho ha dit en una roda de premsa amb el director de comptabilitat, Matthias Bulach, a la seu del banc a València, després de la presentació de resultats del primer semestre, període en què l'entitat ha guanyat 1.005 milions d'euros, un 17,5% més que el mateix període de l'any passat.

Gortázar ha dit que si l'impost es prorroga hi ha el risc que, en un entorn de dificultat, les entitats financeres "hagin de pagar una càrrega quan realment el que tenen és tot el contrari: la necessitat de millorar la seva rendibilitat".

Ha dit que l'impost "no respon a una situació de resultats extraordinaris, no és cert" i que, per tant, provoca que el sector s'encongeixi i se'l penalitzi, segons ell, arbitràriament.

Preguntat per possibles canvis en el disseny de la taxa, ha dit que hi ha qüestions que "fan un mal particular" al sector com que depengui dels ingressos, la qual cosa provoca que, tot i que els resultats empitjorin en el futur, es continuï pagant.

També ha criticat que l'impost no afecti totes les entitats, cosa que genera una "discriminació competitiva", i que sigui una taxa que no es pot deduir.

RENDIBILITAT DE LA BANCA

En el seu discurs inicial, Gortázar ha assenyalat que la rendibilitat del sector bancari està "a uns nivells encara moderats i per descomptat no superiors a la resta de l'economia".

Ha explicat que la mitjana de la rendibilitat sobre fons propis del sector el 2023 va ser de l'11%, mentre que la rendibilitat sobre capital del conjunt de l'Ibex-35 va ser del 17%.

El conseller delegat ha recordat que la rendibilitat mitjana del banc entre 2007 i 2009 va ser del 15,2%, i que la sensació actual que els resultats són alts es deu a la comparativa amb un període --de 2010 a 2021-- en el qual van ser baixos.

TIPUS D'INTERÈS

Gortázar ha explicat que la situació actual amb els tipus d'interès "és una mica confusa", ja que les previsions dels mercats han variat en els últims mesos i han rebaixat les reduccions previstes aquest any de sis a dues o tres.

Ha afirmat que "el que passarà no ho sap ningú, ni tan sols el Banc Central Europeu (BCE)", tot i que els mercats coincideixen en una primera baixada de 0,25 punts bàsics al juny.

Sobre un possible impacte d'aquestes baixades en el compte de resultats del banc, ha dit que és "una mica miop estar preocupats per una caiguda de 50 o 100 punts bàsics", ja que en el llarg termini tindrà avantatges substancials que compensaran l'impacte a curt termini.

NOUS MERCATS

Preguntat per si l'entitat té previst entrar en nous mercats, el conseller delegat ha assegurat que la voluntat és "continuar estant únicament a Espanya i Portugal" i continuar apostant per aquests dos països.

Ha recordat que el banc està present en altres països en determinats negocis com la banca corporativa i la banca privada.