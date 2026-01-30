Gortázar (CaixaBank) eleva l'objectiu d'augment de volum de negoci a un 6% fins al 2027

Rober Solsona - Europa Press
VALÈNCIA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha detallat que els nous objectius del Pla Estratègic 2025-2027 de l'entitat han elevat el creixement del volum de negoci que s'ha d'aconseguir a prop del 6%, respecte al 4% que tenia fins ara.
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa després de la presentació de resultats del 2025, exercici en el qual el banc va guanyar 5.891 milions d'euros, un 1,8% més, i en què ha afegit que aquesta revisió es deu al fet que els resultats del 2025 han "permès superar àmpliament" els objectius que hi havia fins ara.
Gortázar ha afegit que el marge d'interessos objectiu passa a ser del 4% --respecte a l'objectiu de mantenir-lo--, la ràtio de morositat ha d'arribar a l'1,75% --en comparació amb el 2% de fins ara-- i la rendibilitat ha de superar el 18% --en relació amb el 15% actual--, i ha dit que esperen superar el 20% de rendibilitat aquest mateix any.