Gortázar (CaixaBank) diu que l'impost a la banca "consagra" la discriminació entre entitats

Assegura que "no té sentit" que la taxa sigui progressiva

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha criticat que el nou impost a la banca que planteja el Govern central "consagra, exagera i accelera la discriminació entre entitats".

Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa celebrada a la seu del banc a València després de la presentació dels resultats fins al tercer trimestre, en els quals CaixaBank ha guanyat 4.248 milions d'euros, un 16,1% interanual més.

Gortázar ha lamentat que la nova taxa sigui progressiva, la qual cosa ha dit "no té sentit" en el cas de persones jurídiques i ha afirmat que perjudica especialment el banc, ja que és l'entitat financera més important a Espanya.

Ha recordat que l'actual impost tenia un caràcter temporal per donar resposta a la inflació existent el 2022, i ha dit que ara "està controlada" i que el creixement econòmic no s'ha vist afectat.

"Per tant, el que era aquell gravamen deixa de tenir sentit i, per tant, expira i del que estem parlant ara és de crear un nou impost a la banca", ha lamentat.

El conseller delegat ha admès que li "agradaria que no s'aprovi" el nou impost i ha demanat un diàleg serè.

Així mateix, ha subratllat que aquest impost suposarà "un desincentiu per fer créixer el crèdit" i no ha descartat presentar recursos davant la justícia si consideren que no s'ajusta a dret.

COMPETITIVITAT

Gortázar ha lamentat l'efecte que pot tenir aquest impost en la competitivitat de la banca espanyola, ja que els inversors preferiran entrar en el capital d'altres entitats que no estiguin gravades per aquest impost.

Ha assenyalat que en cas que un banc espanyol entri en una operació de fusió transeuropea, la seu social de la nova entitat difícilment se situarà a Espanya si existeix "un entorn tributari negatiu".

"Ningú no es pot sorprendre després que el sector bancari europeu, en el llarg termini, evolucioni a que els centres de decisió no siguin a Espanya", ha alertat.

El conseller delegat ha explicat que intentaran convèncer els grups parlamentaris perquè votin en contra de la proposta "perquè a mitjà i llarg termini és molt nociu".

BENEFICIS

Gortázar ha negat que ni l'entitat ni els seus competidors estiguin obtenint beneficis rècord, ja que ha recordat que la rendibilitat sobre recursos propis va arribar a ser del 20% i ara és del 13%.

Ha acceptat que en termes absoluts en euros sí que són xifres més elevades, però ha explicat que ho són perquè les entitats tenen més grandària.

Ha assenyalat que les expectatives del mercat és que, el 2025, els beneficis de la banca es redueixin al voltant del 9% per la baixada dels tipus d'interès.

Preguntat sobre l'impacte d'aquesta baixada, Gortázar ha explicat que és "una mica aviat per veure-ho", tot i que ha explicat que ha augmentat l'activitat hipotecària per l'abaratiment lligat a la reducció dels tipus.