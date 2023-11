Gortázar (CaixaBank) diu que les empreses "líders" han de ser referents en l'impuls de la diversitat

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que les "empreses líders" han de ser referents en l'impuls de la diversitat, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

Ho ha dit en el lliurament dels Premis Dona Empresària CaixaBank 2023, que s'ha fet a Madrid i que ha reunit la guanyadora nacional, María José Cascajo (HC Clover) i les guanyadores territorials d'uns guardons que celebren aquest any la seva setena edició.

Gortázar ha assenyalat la importància que tots els actors s'involucrin en la lluita contra la desigualtat per equilibrar la balança i accelerar la reducció de la bretxa actual".

Sobre els premis, el conseller delegat ha destacat l'"alta qualitat de les candidatures" de l'edició d'aquest any i ha assegurat que uneixen dues prioritats del banc: donar suport i estar a prop de les empreses i ser referents en l'impuls de la diversitat.

Les directives també han rebut la invitació per participar en la Comunitat Dona Empresària CaixaBank, una comunitat operativa a través de LinkedIn que funciona com un "punt de trobada per establir vincles professionals" entre totes les dones guardonades en les set edicions dels premis.